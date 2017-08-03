Казанський: російське суспільство вже чотири роки споживає таку низькосортну брехню та наповнюється ненавистю до українців

Вчора тільки лінивий не прокоментував інцидент, який стався в прямому ефірі російського каналу НТВ, коли молодий чоловік в майці з написом «Оплот» взявся бити журналіста. Але сьогодні ситуація отримала несподіване продовження, - інформує replyua.net з посиланням на журналіста Дениса Казанського.
Так, Казанський цікавиться: як ви думаєте, ким виявився в очах російського глядача п’яний чоловік, який кричав «Моя країна ... захопить Україну!»? Звісно ж переконаним бандерівцем. Головний пропагандистський канал Russia Today по гарячих слідах випустив інтерв’ю з постраждалим журналістом та оператором – за їх словами, чоловік, який на них напав, був українським націоналістом та ображав Росію останніми словами.
Така майстерність у перебріхуванні всього просто вражає! Це навіть не Орвел – це настільки тупо і недолуго, що навіть слів немає. Але що дивує: у Росії це працює. Російське суспільство вже чотири роки споживає низькосортну брехню і ненавидить українців все більше і більше. Згаданий сюжет – просто майстер-клас з того, як створити ворога на порожньому місці. Як перетворити народ у зграю свиней? Ось вам урок від російського телебачення, - наголошує Казанський.