Боровой: Путин выгоняет беженцев, но потом попытается использовать их еще один раз

Репатриация из РФ украинских беженцев может преследовать лишь одну цель – Кремль желает это для создания в будущем новых конфликтов на Донбассе, который должен снова стать украинским. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Константин Боровой, российский оппозиционер.
«Я думаю, что это попытка использовать их во второй раз. В первый раз это было насильственное переселение русских людей на территорию Украины, чтобы сместить национальный состав - слишком сильны там были антисоветские настроения», заявил Боровой, комментируя стремление РФ избавиться от украинских беженцев. По его словам, этих людей начинают использовать вторично, чтобы или закрепить за РФ территории, или получить российское влияние на этих территориях.
Боровой считает, что Кремль вынужден пойти на такой шаг, поскольку понимает, что оккупированные территории все равно станут украинскими, и лишь поэтому будут попытки создания новых конфликтов, чтобы не допустить украинизации территорий.