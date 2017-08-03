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Порошенко проти Путіна: президент України грає «в довгу» і перемагає у кожному раунді – експерт

Порошенко проти Путіна: президент України грає «в довгу» і перемагає у кожному раунді – експерт
У цьому році на світовій геополітичній арені відбулись фундаментальні, тектонічні зміни, - переконаний блогер та волонтер Юрій Бірюков. Про те, чого чекати далі оглядач розповів на власній сторінці в соціальній мережі, - інформує replyua.net.

Так, блогер констатує факти: Дональд Трамп очікувано підписав закон про санкції і очікувано розкритикував власну законодавчу владу. «Один народ» очікувано скиглить «за поребриком» та готує «асиметричну відповідь». Українці очікувано радіють санкціям і знущаються з росіян. А тепер давайте згадаємо, як місяць тому наші вельмишановні «експерти» прогнозували що Порошенка не пустять навіть на поріг Білого дому. Депутати від «Батьківщини» тоді розповідали про це в кожному ефірі кожного телеканалу. Чому їх зараз не чути?

Три роки Порошенко збирає коаліцію проти Кремля. Три роки не закінчуються різноманітні «теорії зради» з приводу його персони. Які варіанти поведінки ми мали три роки тому? Можна було піти шляхом Тимошенко, залишити танки в ангарах і «не провокувати» - тоді триколори були б сьогодні на кожному стовпі. Можна було піти шляхом «людини без паспорта» - ввійти в режим ескалації, програти і змиритись з цим. Але Порошенко вирішив домогтись перемоги не за всяку ціну, а розумом. А це справа тривала. Але факти говорять самі за себе: коаліцію на підтримку України створено, санкції проти Кремля введено, про анексію Криму ніхто не забув. Президент України грає «в довгу» - і перемагає у кожному раунді, - наголошує блогер.
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