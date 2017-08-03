Блогер: Путин в который раз доказал истинность уже избитого утверждения: он силен в тактике, но слаб в стратегии

Президент России Владимир Путин изначально делал ставку на люмпен, то есть бродяг и нищих, тешил их пропагандой, вставанием с колен и деньгами тоже баловал. Красивая обертка всегда «работала». Все это до поры до времени давало ожидаемый результат, но, когда пришло время к серьезному противостоянию с Украиной и Западом – оказалось, что Путину ответить то и нечем. Об этом в своем блоге пишет известный украинский журналист и блогер Алексей Заводюк.
«Люмпен может хлопать в ладоши, сраться за вождя до одурения в соцсетях, давать 86% за «КрымНаш», все это он может делать и делает, но люмпен не может создать ни экономики, ни оружия, ни технологий, он и воевать не может, превращая войну в мясорубку», – написал Алексей Заводюк.
По его словам, нищих бродяг в России очень много, а толку от них мало. Когда Путину будет плохо – они его не спасут и даже не попытаются спасти. «Что посеешь – то пожнешь. Путин в который раз доказал истинность уже избитого утверждения, которое первым озвучил кажется Белковский: он силен в тактике, но слаб в стратегии», – подытожил Алексей Заводюк.