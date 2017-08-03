Стоит ожидать революцию: Огрызко «обрадовал» россиян последствиями новых санкций

Буквально в течение полугода стоит ожидать реального и ощутимого влияния новых санкций Белого дома против Кремля, так как спустя шесть месяцев завершится сбор американской финансовой разведкой необходимых материалов. Как передает replyua.net, об этом в своей статье для УНИАН написал экс-глава украинского МИДа Владимир Огрызко. Он уверен, что после внесения разведкой предложений относительно «замораживания» материальных средств российских политиков на Западе, в том числе и лично Владимира Путина, после этого стоит ожидать определенных изменений, а в российской политике произойдет серьезный поворот.
«Но если же этого не случится, объективно ускорится процесс упадка России. Я не вижу другого варианта», - подчеркнул дипломат. По словам Огрыко, после подписания Трампом нового закона о санкциях россияне уже не могут надеяться на США, и у них уже четко есть понимание отсутствия шансов на изменение в их пользу мнения главы Белого дома.
«Дело в том, что ограничениями, прописанными в новом законе об ограничениях против Кремля, уже нет никаких шансов на то, чтобы в отношениях с РФ вернуть пункт «business as usual», - сказал Огрызко.