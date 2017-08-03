Невзоров: действие новых санкций США против России будет страшнее цианида

Александр Невзоров, российский публицист, прокомментировал новые санкции США против России, отметив, что применение таких ограничений намного мощнее и шире, чем действие цианида.
Как информирует replyua.net, такое мнение Невзоров высказал в эфире радиостанции Эхо Москвы. «Я как раз очень серьезно занялся этим вопросом и могу сказать, что в щи "русского мира" добавили большое ведро цианида калия. Наверное, не стоило это делать так жестоко и так нагло. И механизм этих санкций примерно такой же, как у цианида. Может быть, даже чуть пошире. Цианид ведь просто лишает возможности организм пользоваться кислородом, возможности усваивать кислород», заявил публицист.
Он считает, что в Кремле сильно опечалены этими санкциями, но поделать ничего не могут. Напомним, что документ об ужесточении антироссийских санкций накануне был подписан Дональдом Трампом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, при этом заявил, что решение Трампа для Кремля не стало неожиданностью.