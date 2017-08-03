Журналистка четко пояснила, почему украинцы и россияне – не один народ

Российская журналистка Евгения Альбац в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что у главы Кремля Владимира Путина, называющего россиян и украинцев одним народом, - «этнографические трудности», передает replyua.net. Альбац, рассказывая о своих впечатлениях от недавней поездки в Украину, заявила, что суть принципиального отличия между двумя народами заключается в том, что граждане Украины, независимо от того, как они относятся к собственной власти, нет на нее совершенно никакой надежды.
«Хочу вам сказать, что в Соединенных Штатах люди тоже не надеются на государство, за исключением самых бедных слоев общества. И вот это является показателем того, что гражданское общество развито», - сказала журналистка.
По ее словам, люди в развитых странах учатся, как жить без помощи государства. «К сожалению, в России это начало развиваться в девяностых годах и в первой половине двухтысячных годов. Но затем все вернулось опять в состояние патриархата, когда все надеются на папу, который все знает, как нужно делать, а все остальные стоят с протянутой рукой и заявляют: «Владимир Владимирович, не дадите чуть-чуть? Чуть-чуть не дадите, нет? Потому что мы сами не можем»,- считает Альбац.