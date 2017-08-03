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В Інтернеті почалася робота ресурсу для відстеження російської пропаганди

В Інтернеті почалася робота ресурсу для відстеження російської пропаганди
Стало відомо про початок роботи у Мережі ресурсу під назвою Hamilton 68. Як передає replyua.net, його головним завданням є відстеження «російської пропаганди», у тому числі, інформації, яка розповсюджується у російських засобах масової інформації. Відповідні дані розміщені на офіційному порталі організації Центр «Альянс із захисту демократії». Зокрема, у тексті повідомлення наголошується, що новий ресурс створено для запобігання розповсюдження неправдивої інформації в онлайн-медіа, до якого безпосереднє відношення має Росія.

Також відомо, що система дає змогу відстежувати зміст шести сотень аккаунтів у Twitter, які мають відношення до операцій впливу з боку Кремля. На сайті передбачається публікація повідомлень з аккаунітв RT, Sputnik і аккаунта російського МЗС англійською мовою.

Сам портал має дві секції. На одній з них можна буде познайомитися зі змістом «контенту Twitter-акаунтів ЗМІ, які, як прийнято вважати, контролює російський уряд. Варто нагадати про ще одну секцію – «контент ботів і тролів». Вона буде публікувати теми, «які посувають Twitter-аккаунти, що мають відношення до кампаній російського впливу».
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