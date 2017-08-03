Песков: такое решение Трампа для Кремля не новость

В Кремле не было никакого удивления после того, как стало известно о подписании Дональдом Трампом документа об ужесточении санкций против России.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. По его словам, российские власти не питали иллюзий и знали, что президент США подпишет документы. «Это не новость. Дело в том, что был принят законопроект, и с подписью или без подписи президента он бы становился законом автоматом. То есть де-факто это ничего не меняет», подчеркнул пресс-секретарь. Когда журналисты поинтересовались у него, планирует ли Россия вести ответные санкции, Песков заявил, что санкции уже введены.
Напомним, что Дмитрий Медведев, российский премьер, назвал новые санкции «торговой войной» между США и России, а также отметил, что Соединенные Штаты не отменят санкции в течение нескольких десятилетий. Трамп подписал указ о санкциях накануне, 2 августа.