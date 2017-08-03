валюта
СпецтемаУжасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе

Песков: такое решение Трампа для Кремля не новость

Песков: такое решение Трампа для Кремля не новость
В Кремле не было никакого удивления после того, как стало известно о подписании Дональдом Трампом документа об ужесточении санкций против России.

Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. По его словам, российские власти не питали иллюзий и знали, что президент США подпишет документы. «Это не новость. Дело в том, что был принят законопроект, и с подписью или без подписи президента он бы становился законом автоматом. То есть де-факто это ничего не меняет», подчеркнул пресс-секретарь. Когда журналисты поинтересовались у него, планирует ли Россия вести ответные санкции, Песков заявил, что санкции уже введены.

Напомним, что Дмитрий Медведев, российский премьер, назвал новые санкции «торговой войной» между США и России, а также отметил, что Соединенные Штаты не отменят санкции в течение нескольких десятилетий. Трамп подписал указ о санкциях накануне, 2 августа.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Жители одного из городков Донбасса вышли с протестами против передислокации одного из батальонов ВСУ

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
02 авг 2017
18850

Жители одного из городков Донбасса вышли с протестами против передислокации одного из батальонов ВСУ

Военный писатель Александр Сурков в своем блоге поделился историей из зоны АТО, невольным свидетелем которой он сам стал. По словам блогера, есть на востоке Украины «ватный-ватный» городок глубоко в

02 авг 2017
9054

Еще первый срок Порошенко не закончился, а российско-фашистских пропагандистов в Москве лупят десантники

Пьяный российский террорист вернувшийся с Донбасса в футболке террористической организации «Оплот», хуком с правой прекратил эфир «российско-фашистских пропагандистов с нацистского телеканала НТВ».

Последние новости

Шабунин рассказал, почему равных его центру противодействия коррупции в Украине не существует

Стоит ожидать революцию: Огрызко «обрадовал» россиян последствиями новых санкций

В Абхазии взорван военный склад, не обошлось без погибших

Барбара Брыльска восхитила пользователей молодостью и красотой

Синоптик сообщила, когда невыносимая жара начнет спадать в Украине

Павло Нусс: головний мотив Саакашвілі – помста, банальне бажання підірвати довіру лідерів США до президента України

Юнкер допустил вступление Турции в Евросоюз

Невзоров: действие новых санкций США против России будет страшнее цианида

Тука: Нас скорее ожидает распад России, чем в Украине реализуется «Новороссия»

Мэнсон о концерте в Киеве: я далек от политики, но мы такие с.ки, - приехали к вам из Москвы!

Журналистка четко пояснила, почему украинцы и россияне – не один народ

Как пережить аномальную жару в Украине: медики дали советы

Игорю Суркису не мешало бы взять пример с Владимира Кличко, – аналитик

Польша поддержала новые антироссийские санкции

Песков: такое решение Трампа для Кремля не новость

Трамп пропонує скоротити кількість видачі грін-карт

Россия поплатится за Керченский мост перед Украиной

Путин сильно просчитался в своих попытках наладить отношения с Западом, - СМИ

В Інтернеті почалася робота ресурсу для відстеження російської пропаганди

Одно удовольствие перечитывать посты кремлевских пропагандистов о победе Трампа на выборах, - Казанский

 Новости за день