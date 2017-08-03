Путин сильно просчитался в своих попытках наладить отношения с Западом, - СМИ

Все годы президентства Путина были большим просчетом в том, что касается налаживания отношений с западными странами, поскольку Владимиру Путину казалось, что лидеры других государств преодолеют ограничения своих полномочий, как сделал это он в России.
Как передает replyua.net со ссылкой на Тайм, такой материал разместил Саймон Шустер, известный журналист. По его словам, Дональд Трамп подписал документ о новых санкциях всего через несколько недель после того, как состоялась его первая встреча с президентом России. «Члены Конгресса США включительно с республиканцами - не свои депутаты для Трампа. Они - равноценная ему ветвь власти, так же, как и судебная власть, которая неоднократно блокировала иммиграционные инициативы президента», пишет Шустер, комментируя возможное нежелание Трампа подписывать эти санкции.
По мнению автора статьи, в Москве все еще продолжают надеяться, что Трамп сможет сломать сложившуюся систему и наладить отношения между РФ и США, однако подобные изменения могут произойти нескоро, и к тому времени власть в США сменится.