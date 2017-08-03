Одно удовольствие перечитывать посты кремлевских пропагандистов о победе Трампа на выборах, - Казанский

Денис Казанский, украинский журналист, признается, что самое большое удовольствие испытывает в тот момент, когда перечитывает посты кремлевских пропагандистов, размещенные сразу после победы на выборах в США Дональда Трампа.
Как информирует replyua.net, на своей странице в Фейсбуке журналист прокомментировал подписание Трампом указа о новых санкциях против России, отметив, что еще совсем недавно пропагандисты Кремля буквально молились на нового американского президента. В качестве доказательства он опубликовал пост Маргариты Симоньян, главного редактора Russia Today. «Когда Трамп выиграл выборы, Кремль не мог скрыть своего ликования. Путинисты наперегонки строчили посты в социальных сетях в поддержку нового президента США. Перечитывать их сейчас - одно удовольствие», пишет Казанский.
По его словам, теперь ему интересно, захочет ли Симоньян прокатиться в авто с американским флагом в честь новых антироссийских санкций. Напомним, что 2 августа Трамп подписал указ об ужесточении санкций против РФ, на что Дмитрий Медведев, российский премьер, заявил о том, что между США и РФ началась торговая война.