«Газпром» резко сокращает объемы транзита газа через Украину

Российская компания «Газпром» на сорок процентов нарастила объемы транзита топлива по трубопроводу OPAL, по которому в Германию поставляется газ из «Северного потока».
Как информирует replyua.net со ссылкой на российские СМИ, накануне «Газпром» получил разрешение на использование сорока процентов мощности трубопровода, и разблокированные мощности компания начала скупать на аукционах, которые проводятся ежедневно. В первый день аукциона мощности были использованы сразу на 44 процента. Это значит, что транзит газа через Украину резко сократится. В результате загрузка газопровода выросла более чем на четверть - с 56 миллионов до 71,5 миллиона кубометров в сутки, показали данные компании - оператора OPAL.
По последним данным, из-за этого резко снизились заявки на транзит газа в Словакию через Украину. Ранее Польша заблокировала разрешение Еврокомиссии, благодаря которому «Газпром» мог получить доступ к 90 процентам мощностей газопровода. Этот запрет действовал с февраля, и только сейчас суд его снял.