Бутусов: внешнеполитический разгром путинской России

Наступил исторически важный день – произошел внешнеполитический разгром путинской России, и американский президент все-таки подписал документ о санкциях против РФ, и США еще раз поддержали борьбу Украины за независимость. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Юрий Бутусов.
По его словам, Дональд Трамп подписал беспрецедентный и жесткий документ об антироссийских санкциях, и новый указ отбрасывает отношения России и США далеко назад, во времена холодной войны. «Закон о санкциях США направлен для защиты интересов Украины, чему посвящен целый раздел. И уже не слышно в Москве радостных шуточек почему-то, не смеются "Искандеры", уже не радуются "импортозамещению", почему-то не вводят "ответные санкции" против США. Америка, в ценных бумагах которой размещен российский валютный резерв, выдавливает Россию из мировой политики, и помогает украинской борьбе», пишет Бутусов.
По словам журналиста, в затянувшейся войне Украина получила большой перевес благодаря этому указу, и теперь украинцам нужно все это грамотно реализовать, поскольку сценарии поражения в военном конфликте уже отброшены, и пора задуматься только о победе.