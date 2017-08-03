Малахов уходит с Первого канала из-за желания продюсеров политизировать шоу

Российские СМИ пестрят заголовками о том, что самый известный российский телеведущий Андрей Малахов расторгнет контракт с Первым каналом и будет работать на другом телеканале России.
Как информирует replyua.net со ссылкой на российские СМИ, источники, знакомые с ситуацией, уже подтвердили эту информацию и назвали причину ухода Малахова с главного телеканала страны. Как стало известно, продюсеры программы «Пусть говорят» захотели добавить в шоу политические темы, однако телеведущий отказался работать в политизированной передаче. Инициатором такой идеи, как утверждает источник, стала Наталья Никонова, известный продюсер, которая снова стала работать в шоу с мая текущего года. Никонова собиралась полностью изменить формат программы перед президентскими выборами в России, которые пройдут весной будущего года.
Малахов даже успел провести несколько программ по «указке» этого продюсера – в «Пусть говорят» обсуждали убийство Вороненков и фильм о Путине Оливера Стоуна. Вероятнее всего, Малахов перейдет на телеканал Россия 1, где заменит Бориса Корчевникова в ток-шоу «Прямой эфир».