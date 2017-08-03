Медведев: США объявили России войну

Президент США подписал документ об ужесточении санкций, и этим решением США объявили России торговую войну – больше нет ни одного шанса на улучшение отношений между двумя государствами. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Дмитрий Медведев, российский премьер.
«Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие», написал премьер и отметил, что администрация Трампа самым унизительным способом полностью передала Конгрессу свои исполнительные полномочия. Медведев считает, что Трамп не хотел подписывать документ, однако не пошел против Конгресса, испугавшись возможных последствий.
Премьер России уверен, что президента США эти санкции не радуют, однако они были введены специально, чтобы поставить на место Дональда Трампа и впереди будет еще очень много различных законов и документов, которые в итоге приведут к отстранению Трампа от власти в США. По мнению Медведева, эти санкции будут сохраняться десятилетиями.