Це кінець: Росії оголосили торгову війну – Медвєдєв

Прем’єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медвєдєв прокоментував новину про те, що глава США Дональд Трамп підписав закон про санкції проти Росії, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Зокрема, керівник російського уряду заявив, що такий крок офіційного Вашингтону можна вважати за повноцінний початок торгової війни на десятиліття вперед. На думку Медвєдєва, нові санкції проти Росії мають декілька наслідків, зокрема, він впевнений, що надій на поліпшення відносин Російської Федерації з новою адміністрацією США більше немає. Також Медвєдєв впевнений, що підписання цього закону Трампом показало «безсилля Білого дому, який передав виконавчі повноваження Конгресу».
Крім того, російський високопосадовець заявив, що ця подія найбільш небезпечною є для президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, ніж для Російської Федерації, бо "американський істеблішмент начисто переграв його». Наостанок Медвєдєв додав, що вважає, що ці санкції зберігатимуться десятиліттями, якщо «не станеться якесь диво».