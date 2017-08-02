У МЗС РФ зробили заяву щодо того, як вплине на Україну «Північний потік -2»

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації прокоментували перспективу транзиту газу через територію України після того, як буде реалізовано проект «Північний потік – 2», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зокрема, офіційна Москва заявила, що створення газопроводу в обхід української території не має на увазі припинення транзиту газу з РФ через Україну, але перспективи збереження газопостачання через українську територію буде залежати від того «наскільки конкурентоспроможні тарифи надасть Київ і чи скасує позови щодо «Газпрому». У МЗС РФ також вважають, що противники проекту «Північний потік – 2» «дбають не про європейську енергетичну безпеку, а лише про власну вигоду та наміри нашкодити Російській Федерації».
Нагадаємо, в середу, 2 серпня, американський президент Дональд Трамп затвердив закон про санкції США проти Росії. Ними передбачається посилити санкційні обмеження проти Російської Федерації в фінансовому та енергетичному секторах. У ЄС раніше критикували цей закон через побоювання, що санкції будуть також застосовані до європейських енергетичних компаній, які залучені над роботою в російському проекті «Північний потік-2».