Нусс: для Росії настала «чорна середа»

Політичний оглядач Павло Нусс на власній сторінці в соціальній мережі оцінює наслідки підписання президентом США Дональдом Трампом закону H.R.3364 «Акт про протидію противникам Америки шляхом введення санкцій», - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, блогер нагадує, що підписаний Дональдом Трампом акт посилює тиск на Росію та передбачає подальшу підтримку територіальної цілісності України. Наприклад, Росія зазнає додаткових санкцій у фінансовому та енергетичному секторі. Крім того, під заборону підпадає проект «Північний потік-2». А акті прямо наголошується, що Сполучені Штати не визнають анексію Криму та засуджують спроби Росії окупувати територію Донбасу.
Закон передбачає, що президент США може скасувати санкції за умови, що РФ вживатиме заходів для реалізації Мінських угод, підписаних 05 вересня 2014 року та 11 лютого 2015 року. Нусс наголошує, що таким чином Вашингтон легітимує Мирний план Порошенка у вигляді Мінських угод. Загалом, весь документ доволі важкий та серйозний, і в ньому містяться висновки, від яких Кремль вже перебуває у стані хаосу та дезорієнтації. Дуже ймовірно, що для протидії санкціям Путін вже скоро збере Раду Безпеки. Заради справедливості варто наголосити, що двопартійна підтримка України великою мірою результат напруженої роботи Порошенка та всього дипломатичного корпусу, - зауважує Нусс.