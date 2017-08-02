Блогер: у Росії залишився лише один вихід

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Блогер та публіцист Бачо Корчилава у персональному блозі на порталі «Обозреватель» розповідає про найближчі перспективи Російської Федерації, - інформує новинний портал replyua.net.Так, за словами російських журналістів, найближчим часом президент РФ планує вояж - восьмого серпня Володимир Путін збирається відвідати самопроголошену Абхазію. Тут є два цікавих аспекти – по-перше, свій візит російський президент планує на дев’яту річницю початку війни з Грузією – це звичний для росіян цинічний підхід до таких пам’ятних дат. По-друге, лише за тиждень до цього Тбілісі відвідував віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс.Блогер розцінює такі подорожі Путіна як своєрідну відповідь на закон про запровадження санкцій. Таким чином Кремль ніби заявляє Вашингтону: ми будемо продовжувати агресію скрізь, куди дотягнемося. Така політика ставить росіян на один рівень з Північною Кореєю, Сирією, та невизнаними Абхазією, Південною Осетією, Карабахом та Придністров’ям. Путін із маніакальною наполегливістю кожною новою дією наближає крах своєї держави. Судячи з усього, він навіть не збирається зупинятись – це не той випадок, коли розум може перемогти. А це значить, що для Росії залишився єдиний шлях – до розпаду через крах економіки, - прогнозує блогер.