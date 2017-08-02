Блогер: російські десантники отримали неприємні «подарунки» до професійного свята

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Блогер Helgi Sharp на власній сторінці в соціальній мережі розповідає про те, які неприємні новини приніс для російських військових та й всієї Російської Федерації загалом сьогоднішній день, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, новинне агентство Reuters порахувало, що з початку поточного року в Сирії загинули щонайменше сорок російських військовослужбовців – це перевищує показники попередніх п’ятнадцяти місяців. Російське Міністерство оборони, звісно ж, заперечує такі дані, наголошуючи, що втратило в Сирії лише десятьох осіб. Блогер, у свою чергу, зауважує, що якщо родичі загиблих підтверджують дані про сорок загиблих, цю цифру можна сміливо множити на два чи навіть на три – всім відомо наскільки ефективно працює в Росії механізм залякування власних громадян. Загалом, це ще оди доказ на користь того, що «зелені чоловічки» - лише гарматне м'ясо для Кремля, якого апріорі немає у списках живих.У той же час, у соціальній мережі інформують, що в Тулі вже помер один із десантників, за російською традицією купаючись у фонтані. Дійсно, Росію не переможеш – ідіотизм та алкоголізм непереможні. Тим часом, в Україні на параді до дня незалежності пройдуть не тільки чотири тисячі наших військовослужбовців, а й вояки країн НАТО – литовці і поляки, - наголошує блогер.