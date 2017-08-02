Не новина: Пєсков прокоментував нові санкції США проти Росії

Прес-аташе російського президента Дмитро Пєсков заявив, що нічого нового у зв’язку із підписанням американським президентом Дональдом Трампом закону про нові антиросійські санкції не відбулося, тому що, так чи інакше, цей документ все одно став би законом. Про це інформує replyua.net з посиланням на «РИА Новости».
Як уже повідомлялося, сьогодні відбулося підписання американським лідером Дональдом Трампом проекту закону, яким передбачається запровадження низки нових обмежень проти Росії. Коментуючи цю новину, президент України Петро Порошенко сказав, що нинішній антиросійський санкційний пакет буде діяти до тих пір, поки Москва не виведе усіх своїх бойовиків з України.
«Це не є новиною. Річ у тім, що раніше відбулося прийняття проекту закону, і неважливо, з підписом чи без нього, він автоматично став би документом. Так що фактично нічого нового немає», - сказав представник Кремля. При цьому Пєсков заперечив можливість прийняття РФ дзеркальних заходів щодо США. «Про які заходи ви говорите? Немає нічого нового, відповідні заходи вже прийняті», - підкреслив він.