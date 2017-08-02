Казанський: мрію мільйонів українців реалізував бичок з команди Захарченка (відео)

Журналіст Денис Казанський на власній сторінці в соціальній мережі ділиться буквально епічним відео, на якому, без сумніву, зафіксовано реалізацію мрії кожного українця, - інформує новинний портал replyua.net.
Так, журналіст нагадує, що російське телебачення, зокрема – канал НТВ – доклало чимало зусиль для того, щоб на Донбасі владу захопило справжнє бидло, відчувши повну та абсолютну безкарність. Яскравими представниками таких стали члени бандформування «Оплот», яке базувалось на сході України – Харківщині, Донеччині та Луганщині. Керівником цієї організації у донецьку був саме Олександр Захарченко. А тепер з таким персонажем російські журналісти зіткнулись вже в Москві. Так, під час зйомок сюжету про День ВДВ кореспонденту НТВ «бичок» в футболці з написом «Оплот» дав у щелепу. З криками «Моя країна,..., Україну захопить» він зробив те, про що мріяли мільйони українців.
Ну що ж, росіяни можуть пожинати плоди своєї діяльності. Знай наших – хлопці Захарченка ще покажуть росіянам що таке Донбас. Відео можна переглядати без кінця. До речі, пам’ятаєте, що засновника «Оплоту» Євгена Жиліна ліквідували близько року тому у підмосковному кафе «Ветерок». Гарний був громадянин, достойний, - іронізує журналіст.