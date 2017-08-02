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Reuters испортил праздник ВДВ в Москве, сообщив о 40 погибших в Сирии военных из России

Reuters испортил праздник ВДВ в Москве, сообщив о 40 погибших в Сирии военных из России
Reuters сообщил о 40 погибших в Сирии военных из России с начала года. Рейтинговое издание испортило праздник ВДВ Кремлю, рассекретив данные о «грузе 200» среди россиян, написав расценки на убийство, подчеркнув, как Москва занижает официальные цифры убитых. Россиян это так задело за живое, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выдал старую-песню о российских гражданах-добровольцах, которые по линии государства и Минобороны РФ не проходят. То же самое недавно звучало о наемнике Агееве, который честно признался, что за своевременную плату ему было все равно, что делать – работать строителем в Сеуле или получать 16 000 гривен в бандформированиях «ЛНР». Об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Марина Данилюк-Ярмолаева.

По ее словам, Reuters пишет о свежих могилах российских военнослужащих в Сирии, подает факты об одном трупе с Белореченска, что после опыта Чечни и российских ВДВ готов был «топить» Сирию в крови за скромные 6 тысяч долларов. Пишут и о других россиянах, которые оказались на закрытых кладбищах. «Материалы Reuters давно стали для меня компасом. Помню, как летом крупные чиновники уверяли, что на восточном фронте без перемен и только Reuters и твиттере выложил фотографии пересечения российской техники границы в районе Изварино», – написала блогер.

Она добавляет, что именно Reuters в марте этого года первым написал о выгрузке российской бронетехники у наших границ близ Ростова. Именно Reuters первым написал о трех турбинах Siemens в Крыму – и в результате ФРГ требует санкции для РФ, а РФ не раз открестилась от тех самых турбин.
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