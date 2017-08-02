Журналисты сообщили, сколько российских военных погибло в Сирии в 2017 году

По информации журналистов Reuters, не менее четырех десятков российских военнослужащих погибли в Сирии за семь месяцев текущего года, хотя ранее в Министерстве обороны России звучали данные всего о десяти погибших, передает replyua.net. Согласно сведениям агентства, с учетом поступивших сообщений от членов семей и близких погибших и от местного руководства, фактически число российских военных и подрядчиков в Сирии составляет, по крайней мере, сорок человек.
Сведения о значительной части смертей, о которых проинформировало агентство Reuters, подтвердил более чем один человек. Среди них были и те, кто лично знал погибших военных. Журналистам также поступило подтверждение о смертях, информация о которых распространялась в местных изданиях или социальных медиа.
Отмечается, что эта информация может не до конца соответствовать действительности, так как командиры дают приказ, чтобы семьи погибших молчали. Такие сведения представили родственники и друзья некоторых погибших в Сирии граждан России, которые не назвали своих имен. Reuters сообщает, что в числе 40 погибших: 21 человек занимали должность подрядчиками, еще 17 человек исполняли обязанности военных. О статусе еще двух лиц информации нет.