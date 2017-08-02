Путін здійснить візит до Абхазії

Глава Кремля Володимир Путін наступного вівторка, 8 серпня, має намір здійснити візит до самопроголошеної Абхазії Як передає replyua.net, інформація про підготовку до цього візиту була оприлюднена журналістами видання РБК, які, у свою чергу, посилаються на дані п’яти авторитетних співрозмовників російської і абхазької сторони, які детально ознайомлені із ситуацією. Передбачається, що Путін проведе переговори з Раулем Хаджимбою, який обіймає посаду президента самопроголошеної Абхазії. Водночас прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати вірогідність візиту російського президента до Абхазії.
Варто зазначити, що візит російського лідера на окуповану територію припаде на день, коли Москва розпочала вторгнення у 2008 році на територію грузинської Південної Осетії. Через п’ять днів військових дій Росія визнала Абхазію і Південну Осетію власною територією. Путін востаннє відвідував самопроголошену Абхазію чотири роки тому.
Більше того, Володимир Путін відвідає Абхазію рівно через тиждень по завершенні візиту до Грузії американського віце-президента Майка Пенса.