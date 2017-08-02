США дали России четкий сигнал к принуждению к миру на Донбассе – Арестович

В Вашингтоне решили, что настало время для принуждения России к миру на Донбассе, в связи с чем в СМИ распространилась информация о возможности скорой передачи Украине вооруженных комплексов Javelin. Как передает replyua.net, об этом в своей статье для «Апострофа» написал эксперт военной сферы Алексей Арестович. Он убежден, что получение Киевом вооружений может стать прецедентом международного характера.
«В данном случае можно говорить о поддержке – нашей стране и Европе, а также о четком намеке России о том, что никто просто так не будет смотреть на ее действия. Соединенные Штаты уже перешагнули красную линию, которую не решались переступить последние четыре года. Таким образом, у них нет опасения эскалации конфликта Россией, и если это все же произойдет, российских военных ожидает удар руками украинских военнослужащих, однако уже с использованием американского оружия», - написал Арестович. Ответ России будет заключаться в возмущении, там скажут, что американцы неконструктивны в своих действиях и не соблюдают Минские соглашения.
«США перепробовали все способы, уговаривали, как могли, теперь грядет начало новой холодной войны, очевидно, Вашингтону это все надоело», - уверен Арестович.