Шевцова назвала санкции РФ против США «жалким писком»

В интервью для «Радио Свобода» российский политолог Лилия Шевцова выразила мнение, что последствия российских санкций в США не ощутит никто, сообщает replyua.net. По словам эксперта, нынешние дискуссии в Кремле о том, что можно сделать для мести американской стороне, свидетельствует не только об уровне интеллекта участников дискуссии, но и о том, что Москва оказалась в безвыходной ситуации. «Симметричный ответ Москвы Вашингтону напоминает жалкий писк, так как США от России не зависят и не почувствуют даже укуса», - считает Шевцова.
«Предложения ассиметричного ответа Кремля очень необычные, они заключатся в предложениях восстановить СССР, оказать поддержку Северной Корее, способствовать вступлению Ирана в Евразийский союз», - отметила политолог. Лилия Шевцова отметила, что по нынешним заявлениям Кремля можно говорить не то что об отсутствии воображения, а о безвыходности.
«Скорее всего, у Кремля остался только один традиционный ответ (а с ним Москва уже экспериментировала в качестве ответа на закон Магнитского) – «наносить бомбовые удары по Воронежу», - уверена она.