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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Блогер: Путін вже не зупиниться

Блогер: Путін вже не зупиниться
Блогер Олексій Заводюк пояснює своїм читачам чому не варто чекати, що російський президент Володимир Путін коли-небудь одумається і припинить агресію, - за інформацією replyua.net, відповідний допис блогер розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що його роздуми – лише суб’єктивні відчуття, але тим не менш він не думає, що Путін коли-небудь зупиниться у своєму прагненні воювати. Російський президент не хоче миру – ніякого, і жодні поступки з боку ЄС та США не змусять його припинити агресію. Просто уявіть собі, що відбувається у голові в людини, яка незмінно понад сімнадцять років перебуває при владі. У світі якої не існує опозиції, яку народ називає улюбленим лідером. У Криму, як він вважає, його зустрічають зі сльозами на очах, на Донбасі ходять з плакатами, вимагають захистити від зла.

За ці роки грошей в нього накопичилось стільки, скільки він не витратить до кінця життя. Він може отримати будь-яку жінку у будь-який час доби. Якщо захоче – жінку замінять хлопчиком. Йому доступні всі вигадані людством задоволення і розваги. Тому йому просто нудно. А війна – це завжди адреналін. Цікаво відчути себе вершителем людських доль, який вписує своє ім’я в історію. Війна ведеться не заради результату, а заради процесу. Тому американці можуть вводити скільки завгодно санкцій, попереджувати, що не жартують. Він теж не жартує. І він не зупиниться, - наголошує блогер.
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