У Москві суд наклав арешт на майно Вороненкова у справі про шахрайство



Московський Басманний суд прийняв рішення про арешт майна Дениса Вороненкова – колишнього депутата російської Держдуми, вбитого у Києві. Як



Він, зокрема, зазначив, що прийняття постанови, яка передбачає арешт двох гаражів, годинника і коштовностей відбулося ще 12 травня. Також адвокат наголосив, що буде подавати клопотання щодо поновлення строків для оскарження постанови. Більше того, Гривцов сказав, що вилучення годинника та коштовностей було здійснено з комірки Марії Максакової, вдови Вороненкова, у процесі розслідування даного провадження.



Вороненкову заочно висунули обвинувачення у причетності до шахрайства в особливо великому розмірі, яке скоїла організована група, та здійсненні фальсифікації Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Його було оголошено у заочний розшук, а 3 березня Басманний суд Москви оприлюднив рішення про заочний арешт екс-парламентаря.

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Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції Московський Басманний суд прийняв рішення про арешт майна Дениса Вороненкова – колишнього депутата російської Держдуми, вбитого у Києві. Як передає replyua.net , суть звинувачень на адресу політика полягає у нібито протиправному присвоєнні ним будівлі, вартість якої складає 127 мільйонів рублів (трохи більше двох мільйонів доларів). Відповідні дані «Інтерфаксу» надав його адвокат Андрій Гривцов.Він, зокрема, зазначив, що прийняття постанови, яка передбачає арешт двох гаражів, годинника і коштовностей відбулося ще 12 травня. Також адвокат наголосив, що буде подавати клопотання щодо поновлення строків для оскарження постанови. Більше того, Гривцов сказав, що вилучення годинника та коштовностей було здійснено з комірки Марії Максакової, вдови Вороненкова, у процесі розслідування даного провадження.Вороненкову заочно висунули обвинувачення у причетності до шахрайства в особливо великому розмірі, яке скоїла організована група, та здійсненні фальсифікації Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Його було оголошено у заочний розшук, а 3 березня Басманний суд Москви оприлюднив рішення про заочний арешт екс-парламентаря.