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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Пєсков про можливість постачання зброї Україні: всім сторонам необхідно уникати дій, здатних спричинити черговий етап ескалації

Пєсков про можливість постачання зброї Україні: всім сторонам необхідно уникати дій, здатних спричинити черговий етап ескалації
Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що країни, котрі мають намір брати участь у врегулюванні конфлікту, не повинні вдаватися до дій, здатних посилити ескалацію ситуації. Як передає replyua.net, таким чином прес-секретар Кремля оцінив новину про те, що Сполучені Штати можуть постачати до України протитанкові ракети.

У відповідь на питання про те, чи планують у Кремлі почати переговори з Білим домом щодо постачання Києву озброєння, Дмитро Пєсков наголосив, що «навряд чи варто коментувати міркування геополітичного характеру». «Всі добре знають нашу позицію. На наше переконання, ті країни, які є претендентами на посередництво у врегулюванні, не повинні вдаватися до дій, які здані викликати нову хвилю напруженості у регіоні, де ц так непроста ситуація», - зазначив представник російського президента.

Нагадаємо, що напередодні відома газета The Wall Street Journal, посилаючись на американських високопосадовців, проінформувала, що Державний департамент США разом з Пентагоном розробили план постачання протитанкових ракет та іншої зброї Україні з метою боротьби з агресією Росії на Донбасі.
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