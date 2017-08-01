Пєсков про можливість постачання зброї Україні: всім сторонам необхідно уникати дій, здатних спричинити черговий етап ескалації

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що країни, котрі мають намір брати участь у врегулюванні конфлікту, не повинні вдаватися до дій, здатних посилити ескалацію ситуації. Як передає replyua.net, таким чином прес-секретар Кремля оцінив новину про те, що Сполучені Штати можуть постачати до України протитанкові ракети.
У відповідь на питання про те, чи планують у Кремлі почати переговори з Білим домом щодо постачання Києву озброєння, Дмитро Пєсков наголосив, що «навряд чи варто коментувати міркування геополітичного характеру». «Всі добре знають нашу позицію. На наше переконання, ті країни, які є претендентами на посередництво у врегулюванні, не повинні вдаватися до дій, які здані викликати нову хвилю напруженості у регіоні, де ц так непроста ситуація», - зазначив представник російського президента.
Нагадаємо, що напередодні відома газета The Wall Street Journal, посилаючись на американських високопосадовців, проінформувала, що Державний департамент США разом з Пентагоном розробили план постачання протитанкових ракет та іншої зброї Україні з метою боротьби з агресією Росії на Донбасі.