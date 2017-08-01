В интервью российскому пропагандисту Соловьеву Путин уверял, что Россия не будет делать никаких шагов в ответ на санкции Америки

Сокращение американского дипломатического корпуса в России, как минимум может свидетельствовать о том, что теперь налаживание отношений между двумя странами в ближайшем будущем можно не ждать, такое мнение в эфире одной из радиостанций высказал доктор исторических наук и главный научный сотрудник Института всеобщей истории НАН Украины Александр Потехин.
В тоже время он отмечает, что не стоит драматизировать отзыв послов, как что чрезвычайное, ведь все прекрасно понимают, что Кремль должен был как-то отреагировать и он отреагировал. По словам Александра Потехина, если проанализировать интервью президента РФ Путина российскому пропагандисту Соловьеву, то можно прийти к выводу, что Путин был очень миролюбиво настроен по отношению к Трампу и американцам, несмотря на то, что точно знал, что Трамп поставит свою подпись под новым Законом о санкциях.
Потехин отмечает, что Путина назвал сферы, в которых совершенно не собирается препятствовать российско-американском сотрудничеству: совместная работа в космосе, совместные энергетические проекты. Никакой Холодной войны нет с точки зрения Путина. Он настаивал, что Россия не будет делать никаких шагов в ответ на санкции Америки, но, видимо, самолюбие Путина сыграло ключевую роль и ответ все-таки последовал.