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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Рогозін видалив скандальні твіти на адресу влади Румунії

Рогозін видалив скандальні твіти на адресу влади Румунії
Віце-прем’єр-міністр Російської Федерації Дмитро Рогозін, який зчинив скандал після того, як рейсовий літак, на якому він летів до Молдови, не пустили над повітряним простором Румунії, видалив образливі записи у своєму акаунті Twitter на адресу румунської влади, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Відомо, що російський високопосадовець мав відвідати з офіційним візитом Молдову, щоб разом з президентом Ігорем Додоном провести зустріч під час святкування 25-річчя початку миротворчої операції в Придністров’ї. Однак рейсовий літак, на якому летів Рогозін, не пустили через повітряний простір Румунії і він змушений був приземлитися в Мінську через брак пального. В зв’язку з цим російський віце-прем’єр дозволив собі в не дипломатичній манері звернутися до влади Румунії, заявивши "Ждите ответа, гады".

У МЗС Румунії не залишили цей інцидент без коментарів. Зокрема, днем раніше очільник зовнішньополітичного відомства Румунії Теодор Мелешкану заявив, що заборона була пов’язана з санкціями, які накладено на Рогозіна через анексію Криму. Ці обмеження забороняють віце-прем’єру Росії перетинати кордон Євросоюзу. У румунському МЗС оцінили дії Рогозіна так, що він нібито хотів показати, що санкції ЄС на нього не діють, але румунська сторона виявилася пильною, ніж гадав росіянин.
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