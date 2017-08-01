У Московському суді сталася перестрілка, є загиблі

Сьогодні, 1 серпня, під час судового засідання у Московському обласному суді у справі «банди ГТА» невідомі почали стрілянину, в результаті чого не минулося без жертв, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Присутня під час засідання адвокат Софія Рубасська заявила журналістам, що вона почула щонайменше 20 пострілів, в результаті чого були пораненні співробітники суду і , зокрема, жінка-пристав. Також численні поранення отримав конвоїр. З приміщення суду евакуювали всіх присутніх, хоча наразі вже є інформація про те, що співробітники суду вже повернулися на свої робочі місця. За попередніми даними, під час перестрілки, що почалась в ліфті, були вбиті, за різними даними, 3 чи 4 зловмисників, які і почали стрілянину. Представники МВС Росії підтвердили журналістам, що нападники були ліквідовані, однак точна кількість зловмисників наразі невідома.
Варто зазначити, що у справі «банди ГТА» проходять 9 осіб. Їм висувають звинуваченнях у численних актах бандитизму, незаконному зберіганні зброї, викраденні документів та 17 вбивствах. За даними слідства, група осіб здійснювала напади на трасах в Підмосков’ї на власників автомобілів.