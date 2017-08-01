Российских легкоатлетов прировняли к фашистам, запретив им как-либо ассоциировать себя с Россией

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) наложила запрет на использование во время чемпионата мира в Лондоне российского флага и российского гимна. Как пишет в своем блоге украинский политолог Алексей Голобуцкий, в связи с такими запретами российских легкоатлетов при подготовке к чемпионату мира в Лондоне, а он стартует уже в пятницу, крайне волнует вопрос: нужно ли затыкать уши и падать на землю ногами к источнику звука, если кто-то из болельщиков на трибунах или в радиусе спортивного городка включит гимн России?Как пишет политолог, хотя 19 российских легкоатлетов все же пустили к людям на международные соревнования, но им категорически, как написано официально в документе, запретили: одежду в цветах РФ; резинки для волос в цветах РФ; лак на ногтях рук и ног в цветах триколора; любые символы РФ; исполнение гимна РФ; исполнение гимна РФ акапельно; насвистывание гимна РФ; исполнение его языком жестов; воспроизведение при помощи любых средств, ложек, мобильного, пустых бутылок и-под допинга; «слушание гимна РФ на всех официальных объектах мирового первенства».«То есть, они там будут анонимно, «под нейтральным флагом». И, если случится чудо, и кто-то из допущенных слабаков таки что-то выиграет – на счет РФ медаль не запишут. И да – РФ продлевают дисквалификацию», – подытожил Алексей Голобуцкий.