По информации журналистов издания «The New York Times», принятое в Кремле решение сократить штат американских дипломатов и принудительно выселить их из Серебряного Бора стало причиной дисбаланса в работе американского посольства, передает replyua.net.
Как результат, еще вчера, 31 июля, в значительной мере увеличился показатель отказов гражданам России в получении виз. Причиной такой ситуации является уменьшение количества сотрудников посольства США в России на 60 процентов. К тому же, в ведомстве отметили, что в основном сокращение имеет отношение к россиянам, оказывающим помощь индивидуальным подразделениям по связям с общественностью, и работников хозяйственного отдела.
Из-за действий Кремля многие россияне стали безработными. Примерно полсотни людей, лишившихся работы, были сотрудниками консульского отдела, в котором обрабатывают визы. В связи с этим туристы, у которых были планы посетить Соединенные Штаты Америки, будут ждать документы несколько месяцев. К тому же, компании, способствующие в получении россиянами виз, тоже заявляют о трудностях в работе.