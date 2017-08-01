Дипломат: искандеры в этот раз будут уже плакать…

Подписанный закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи – это своеобразная капитуляция перед Конгрессом. Трамп уже прекрасно осознал, что ему не по силам тягаться с высшим законодательным органом, а поэтому решил поставить свой автограф под резонансным законопроектом. Сейчас для американского президента намного важнее спасать себя от расследования, нежели продолжать отстаивать Путина и договоренности с ним. Об это в своем блоге пишет украинский дипломат Богдан Яременко.
Он отмечает, что для Украины – это несмоненно успех. Несмотря на все разгововоры о том, что ЕС и США от нашей страны устали, мы видим, что на самом деле все это не так. Дело даже не в конкретно Трампа или еще ком-то, а в том, что демократия в США и ЕС по ка еще превыше всего. Удавка вокруг России сжимается и отвлекает ее от украинских дел. Невольно Москва втягивается в противостояние с тем государством, с которым она надеялась быстро договориться и закрыть вопрос по санкциям. «Конечно, Россия что-то будет предпринимать и грозиться ответными санкциями, но это уже второй вопрос. В условиях падения цен на нефть, наращивания санкций тратить как раньше на вооружение Кремль уже не сможет», – прогнозирует Богдан Яременко.
По мнению дипломата, теперь все карты на руках у украинских дипломатов, которым предстоит проявить свои лучшие профессиональные способности и сделать все для того, чтобы в несколько раз увеличить военно-техническое сотрудничество с США и странами НАТО. После недавних событий – это уже реальность, а не страшилки кремлевских пропагандистов.