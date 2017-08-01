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Новые санкции США могут обвалить рубль и спровоцировать инфляцию в России – эксперты

Новые санкции США могут обвалить рубль и спровоцировать инфляцию в России – эксперты
Ряд экспертов, опрошенных журналистами информационного агентства Reuters, убеждены, что в связи с новыми санкциями, введенными Соединенными Штатами Америки, российский рубль в нынешнем году будет девальвировать немного быстрее, чем ожидалось ранее. Об этом сообщает replyua.net. В частности, причиной, из-за которой были изменены прогнозы, стало двухпроцентное снижение обменного курса рубля по отношению к доллару с учетом того, что Конгресс США одобрил новые антироссийские ограничения.

В соответствии с прогнозом, который составлялся с основой на опрос девятнадцати экспертов экономической отрасли, в России уровень потребительской инфляции до конца года будет составлять 4,2%, хотя буквально месяц назад эксперты считали невозможным превышение данного показателя на 4,1 процента.

В то же время, в обменниках РФ за один американский доллар предлагают сейчас 61 рубль, то есть, это ниже в сравнении с прогнозами экспертного сообщества. Рубль, как пишет Reuters, ослаб из-за дипломатического противостояния, возникшего после принятия США новых санкций против России.
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