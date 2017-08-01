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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Блогер: ценителям «встающей с колен» можно порадоваться, Путин поставил свой автограф еще под одним архиважным решением

Блогер: ценителям «встающей с колен» можно порадоваться, Путин поставил свой автограф еще под одним архиважным решением
Украинский блогер и журналист Павло Правый в своем блоге пишет о том, что ценителям «встающей с колен» можно порадоваться, ведь хозяин Кремля, он же президент РФ Владимир Путин вчера подписал закон об объединении Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. По словам блогера, это надо иметь поистине чудовищный талант, чтобы профукать за три года войны с Украиной 420 миллиардов долларов и не добиться ровным счетом ничего, кроме жестокой политической и экономической изоляции.

Как пишет Павло Правый, изначально Путин вообще предлагал влить Фонд национального благосостояния в Резервный, но тут даже его соратники возмутились, ибо ликвидация ФНС означала крест на добровольных пенсионных накоплениях окружения лидера россиян. Блогер отмечает, что на самом же деле, то, что Резервный вольют в ФНС, а не наоборот – не гарантирует, что он не пойдет туда же, куда те 420 миллиардов долларов.

«В целом это мне напоминает то, как в 1941-м бездарный Жуков «объединял» остатки 2-3 разгромленных дивизий в одну, чтобы снова бросить в самоубийственную атаку. Только Жуков, в отличие от кое-кого в Кремле, был всего лишь бездарностью, но не дураком, а над Жуковым стоял кое-кто, кого вполне можно назвать гением. Злым, но – гением. Потому СССР из той войны вышел хоть и с чудовищными потерями, но – в числе победителей. Хотя бы формально», – отметил журналист.
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