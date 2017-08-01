«Голый» комбинезон Лолиты взорвал соцсети

Пользователи соцсетей не могут успокоиться – у них вызвал шок наряд Лолиты Милявской, которая приняла участие в бакинском фестивале «Жара». Как информирует replyua.net, российская певица появилась на сцене в очень странном и откровенном наряде – полупрозрачном облегающем комбинезоне, который подчеркнул, мягко говоря, нестандартную фигуру.
Впрочем, всем прекрасно известно, что у этой артистки комплексы отсутствуют, и она неоднократно появлялась на публике в очень странных нарядах, которые лишь подчеркивали недостатки фигуры. Сегодня в соцсетях появилось множество коллажей и снимков – пользователи нашли сходство между комбинезоном Лолиты и комбинезоном Дженнифер Лопес, отметив, что американская певица примерила эксклюзив, а Лолита – российскую подделку. Также прозрачный комбинезон примерили на Надежду Савченко, на Николаса Кейджа и на других известных людей.
А вот российский журналист Саша Сотник поздно ночью опубликовал свежие снимки Лолиты и пошутил на эту тему, пожелав своим подписчикам спокойной ночи.