Трамп підписав закон про нові санкції проти РФ

За інформацією віце-президента США Майка Пенса, глава Білого дому Дональд Трамп підписав закон, яким передбачається запровадження нових санкцій проти Росії. Про це передає replyua.net. У заяві американського високопосадовця зазначається: «Президентом Трампом були підписані нові санкції. Ми хочемо, аби вони були скасовані, проте це можна зробити лише тоді, коли Москва повністю виконає взяті на себе зобов’язання. Втім, судячи з останніх кроків російської дипломатії, на жаль, мусимо говорити про протилежне», - підкреслив Пенс.
Зазначимо, що схвалений Трампом документ передбачає запровадження низки додаткових економічних обмежень стосовно Ірану, КНДР та Росії. Більше того, Білий дім наполягає на кодифікації вже чинних санкцій, через що у американської адміністрації не буде права на самостійне прийняття рішення про долю діючих щодо Росії санкцій.
Як відомо, у Кремлі вже прокоментували рішення американської влади щодо запровадження нових санкцій. Так, Москва зажадала виселення дипломатів США із будівлі посольства, а напередодні Дмитро Пєсков, прес-секретар Володимира Путіна, заявив, що Вашингтон проводить «політику шизофренії».