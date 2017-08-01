валюта
СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Запад начал все понимать: российский журналист прокомментировал ситуацию с новыми санкциями против РФ

Запад начал все понимать: российский журналист прокомментировал ситуацию с новыми санкциями против РФ
Новые санкции, которые США ввели против России, в действительности способны нанести существенный удар по российской экономической системе. Как сообщает replyua.net, такое мнение в прямом эфире «Эхо Москвы» представил российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко. С его слов, именно сейчас можно говорить о начале нового этапа. «В действительности, раскачка происходила долго, в течение целых трех лет, однако, наверное, в Европе начали сейчас раскачиваться, а также в США. На Западе, наконец, начали осознавать, с чем имеют дело», - сказал Бабченко.

С его слов, Кремль уже привык к тому, что европейские страны можно подкупить, а также обойти все ограничения, как это произошло с турбинами марки Siemens в аннексированном Крыму. И хотя Россия, говорит Бабченко, на американские санкции адекватного ответа дать не может, однако в силах Кремля весьма чувствительно ударить по другим европейским странам, которые свои товары поставляют на российский рынок.

«Самое первое, что на ум приходит, это туалетная бумага, имеющая совершено не русские названия и производители совсем не русские. Можно просто перекрыть поставки туалетной бумаги. По-моему, для Европы это было очень важно», - продолжает журналист.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ляшко вимагає відкликати американського посла в Україні

Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції
Важное за сутки
31 июл 2017
5958

Синоптик: готовьтесь к погодным сюрпризам, - наступают самые «злые» дни

С завтрашнего дня, с 1 августа, в Украину придет аномальная жара, которая распространится на все регионы страны. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке украинцев предупредила

31 июл 2017
5261

Журналист: Путин открыл путь для любителей «русского мира» из Украины

Павел Бондаренко, украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что для украинцев, которые любят «русский мир», Путин открыл путь, подписав указ об упрощении получения гражданства

Последние новости

Дипломат: в перспективе 2-3 лет Украина имеет все шансы привлечь в бюджет миллиарды от Соглашения о свободной торговли с Канадой

Габриэль заявил, что Трамп не подпишет документ о санкциях против РФ, но президент США уже это сделал!

Україна закупить у США 700 тисяч тон антрацитового вугілля

Вашингтон рассматривает несколько сценариев ответа на санкции России

Бирюков: вся суть нашего общества, наших «экспертов» – в 250 тоннах херсонских арбузов

В первый день августа стремительно растут цены на нефть

Журналіст назвав запровадження віз для росіян недалекоглядним

В Кабмине утвердили новые критерии нищеты в стране

В Нацгвардии рассказали, сколько на Донбассе продлится война

Эксперт рассказал, в чем на самом деле разница между коррупционером и антикоррупционером

Захарченко планирует ввести смертную казнь в «ДНР»

В «ДНР» анонсировали введение смертной казни

Синоптик: это только первый день жары – температура будет повышаться

Супрун заявила о страшной находке в одной из больниц Днепра

Запад начал все понимать: российский журналист прокомментировал ситуацию с новыми санкциями против РФ

Названы города, где будут проведены следующие Олимпийские игры

Россияне не позволяют американским дипломатам увезти вещи из посольской дачи

Ахеджакова: на нас катит что-то страшное, это мракобесие

Блогер: украинский язык – это элемент сопротивления вторжению российских войск и пропаганде

Все школы Херсонской области переходят на украинский язык

 Новости за день