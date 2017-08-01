Запад начал все понимать: российский журналист прокомментировал ситуацию с новыми санкциями против РФ

Новые санкции, которые США ввели против России, в действительности способны нанести существенный удар по российской экономической системе. Как сообщает replyua.net, такое мнение в прямом эфире «Эхо Москвы» представил российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко. С его слов, именно сейчас можно говорить о начале нового этапа. «В действительности, раскачка происходила долго, в течение целых трех лет, однако, наверное, в Европе начали сейчас раскачиваться, а также в США. На Западе, наконец, начали осознавать, с чем имеют дело», - сказал Бабченко.
С его слов, Кремль уже привык к тому, что европейские страны можно подкупить, а также обойти все ограничения, как это произошло с турбинами марки Siemens в аннексированном Крыму. И хотя Россия, говорит Бабченко, на американские санкции адекватного ответа дать не может, однако в силах Кремля весьма чувствительно ударить по другим европейским странам, которые свои товары поставляют на российский рынок.
«Самое первое, что на ум приходит, это туалетная бумага, имеющая совершено не русские названия и производители совсем не русские. Можно просто перекрыть поставки туалетной бумаги. По-моему, для Европы это было очень важно», - продолжает журналист.