Россияне не позволяют американским дипломатам увезти вещи из посольской дачи

Находящиеся в России дипломаты США уже два дня лишены возможности оказаться в помещении посольской дачи, которая находится в Серебряном бору. Как передает reolyua.net со ссылкой на «Интерфакс», информация соответствующего содержания была предоставлена представителями дипломатической миссии. «Совершенно верно, нам был закрыт доступ как вчера, так и сегодня», - рассказала Мария Олсон, являющаяся пресс-секретарем посольства, после поступившей просьбы подтвердить информацию о невозможности американским дипломатам попасть в здание.
К тому же, она подчеркнула, что у американских дипломатов нет возможности оказаться на даче и забрать все вещи, которые там остались. Мария Олсон отметила, что ничего не знает, есть ли возможность доступа на складское помещение, расположенное на Дорожной улице.
Отметим, что 27 июля в американском Сенате был согласован проект закона, который предусматривает новые санкции против России. Документ уже готовится для подписи главой Белого дома Дональдом Трампом. В ответ на это внешнеполитическое ведомство России заявило о намерении сократить дипломатический корпус США до первого сентября.