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Ахеджакова: на нас катит что-то страшное, это мракобесие

Ахеджакова: на нас катит что-то страшное, это мракобесие
Лия Ахеджакова, известная российская актриса, заявила о том, что настоящий художник обязательно должен переживать из-за того бескультурья, которое наблюдается в обществе.

Об этом артистка рассказала в интервью Янине Соколовой, журналистке 5 канала. Как сообщает replyua.net, отрывок из этого интервью журналистка разместила на своей странице в Фейсбуке. «На нас катит что-то страшное. Войны, убийства, дикая жестокость нечеловеческая, и климат, который может всех нас... не сегодня – завтра... и атомное оружие, которого слишком много, и всякие, понимаете, Ким Чен Ыны балуются страшной этой вещью», заявила Ахеджакова. По ее словам, эти смыслы должны волновать настоящих художников, и на них обязательно нужно работать – ведь сейчас царит ужас бескультурья, и он катит на людей мракобесие. Ахеджакова считает, что теперь люди вынуждены встраиваться в государство, которое довлеет над людьми, и людям нужно сопротивляться до конца, однако в некоторых ситуациях человек вынужден пойти на уступки.

«Со мной это не так, потому что я почти не связана с государством», гордо заявила артистка.
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