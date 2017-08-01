Путин спишет долги жителям Крыма перед украинскими банками

Владимир Путин, президент России, подписал указ о поправках в существующие правила погашения задолженности по кредитам перед украинскими банками на полуострове Крым.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, соответствующий документ накануне был опубликован на официальном сайте российского президента. Документ предусматривает частичное или полное списание долга заемщика перед украинскими банками. Заемщик теперь может обратиться в Фонд защиты вкладчиков с уведомлением об отказе взаимодействия с банком или лицам, требующими погашения долга. Также документ предусматривает расширение возможностей по реструктуризации долга. «Заемщик также вправе обратиться с просьбой о реструктуризации долга. Набсовет ФЗВ может принять решение вплоть до списания долга, если для этого есть основания», - сообщается на сайте президента России.
Агентство по страхованию вкладов, учредившее фонд, получит от государства полтора миллиарда рублей на свою деятельность. По словам Сергея Аксенова, «главы» Крыма, новые поправки позволят полностью обнулять кредиты на сумму до пяти миллионов рублей, которые брали юридические и физические лица в украинских банках.