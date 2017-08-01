МЗС Росії запросило в гості українського пілота Акопова

Зовнішньополітичне відомство РФ надіслало запрошення в гості українському пілоту Олександру Акопову, якому, як відомо, вдалося у турецькому Стамбулі посадили аварійний літак, відвідати Росію. Як передає replyua.net, відповідна інформація розміщена на Facebook-сторінці МЗС Росії. За словами російських дипломаті, в Україні льотчика різко розкритикували в Інтернеті через те, що він нібито прихильно ставиться до РФ.
«Підставлю для цього стало зображення Акопова на його сторінці у Facebook, однак це зображення у дійсності є колажем з фотографій самого льотчика та глави МЗЧ Росії Сергія Лаврова», - наголошується у тексті повідомлення. Водночас , у відомстві вважають, що вчинок Акопова потрібно виносити за межі політики. «Ми вдячні Вам за професійні дії, тому якщо на Батьківщині вас і надалі будуть критикувати, завітайте до нас, ми Вам раді будь-коли», - підкреслюється у повідомленні.
Сам Сергій Акопов прокоментував цей інцидент. За його словами, він використовував фото головного дипломата Росії «через схожість рис обличчя». «Я живу і працюю в Україні, не потрібно мене звинувачувати у сепаратизмі», - наголосив він.