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У России грандиозные военные планы

У России грандиозные военные планы
Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета СовФеда России по безопасности и обороне, заявил о том, что РФ планирует заложить шесть авианосцев в кратчайшие сроки.

Как передает replyua.net со ссылкой на Лента.ру, когда у Клинцевича поинтересовались об авианесущих кораблях, он заявил, что в ближайшее время будут заложены шесть авианосцев. В апреле 2017 года главком ВМФ России Владимир Королев заявил о том, что авианосный флот России будет расширен. В настоящий момент только один российский авианосец «Адмирал Кузнецов» входит в состав Военно-морских сил России, и его построили около тридцати лет назад в Николаеве, на Черноморском судостроительном предприятии.

Авианосцу необходим ремонт, который планируется провести в ближайшее время. Если корабль отремонтируют, он сможет быть на службе еще около двадцати лет. Напомним, что недавно в США спустили на воду авианосец, строительство которого обошлось почти в 13 миллиардов долларов.
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