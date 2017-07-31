Блогер: російський «Північний політк-2» вже почали кидати інвестори

Як би німецькі лобісти не намагались стимулювати газопроводи для «Газпрому», наполегливість Вашингтону рано чи пізно поставить хрест на цих проектах, - переконаний блогер Олександр Коваленко. Свої міркування з приводу перспектив російських трубопроводів він виклав на власній сторінці в соціальній мережі, - інформує replyua.net.
Так, незважаючи на великі надії, які покладав «Газпром» на «Північний потік - 2», цьому проекту, здається, не судилось бути реалізованим. Наприклад, у бізнесових колах говорять про можливий вихід одного з інвесторів трубопроводу - французької компанії Engie SA. Внесок французів має становити 10% або ж майже 950 мільйонів євро.
Всього інвестувати в «Північний потік-2» зголосились п’ять компаній: OMV, Shell, Uniper, Wintershall та Engie SA. Тим не менш, білль, який лежить на столі в Трампа, робить їх участь у проекті дуже сумнівною. Більше того, щойно закон набуде чинності, мало хто захоче вкладати кошти не тільки у «Північний потік», а і в будь-який інший «потік», через який експортуватимуться російські енергоресурси. Власне, білль, скоріше за все, «поховає» не тільки «Північний потік-2», а й «Турецький потік», який тільки-но почав подавати ознаки життя, - прогнозує блогер.