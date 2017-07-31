Павло Правий: Путін відкрив шлях для своїх шанувальників

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Блогер Павло Правий дав кілька коментарів з приводу чергової новели російського законодавства, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на матеріали, розміщені на персональній сторінці оглядача в соціальній мережі.Так, блогер повідомляє, що шлях для всіх шанувальників «руського мира» нині відкрито. Справа в тому, що російський президент Володимир Путін врешті зробив подарунок своїм фанатам - підписав закон про спрощений порядок отримання громадянства Російської Федерації. Відтепер не потрібно навіть надавати довідку від «хунти» про те, що відмова від українського громадянства відбулась – достатньо лише звернутись із заявою до відповідної російської контори. Звісно ж, порушені кримінальні провадження та судимості за сепаратизм, тероризм тощо не є перешкодою для отримання російського паспорту.Що ж, до тих, хто бажає змінити громадянство, немає жодних питань, діє програма повернення співвітчизників, навіть роботу дають. Єдине незрозуміло - що шанувальники «руського миру» й досі роблять в Україні? Чому вони не тікають від «фашизму» і «хунти»? Тут же злі уніати, розкольники, печиво Держдепу та катування за російську мову? Тут же страшний Порошенко і ще страшніший за нього «Пастор»? Всім пора на святу і скрепну Русь, - наголошує блогер.