Російський фінансист Слава Рабинович пояснює підписникам своєї сторінки окремі аспекти нового білля, який систематизує американські санкції проти Російської Федерації, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, останній розділ нещодавно проголосованого білля передбачає висловлення так званої «думки Конгресу» - по суті, обґрунтування за що Вашингтон ввів санкції. Наприклад, конгресмени вважають, що Росія підриває довіру до демократичних інститутів шляхом фінансування політичних партій, дослідницьких інститутів і громадських організацій закордоном. Всередині власної держави путінський режим повністю знищив незалежні ЗМІ. Кремль порушив умови Будапештського меморандуму та продовжує порушення Мінських угод.
Для протидії цьому США має вести роботу щодо зміцнення НАТО та ЄС, а також надавати підтримку державам, які потерпіли від російської агресії. Наприклад, щодо України, це зобов’язання ніколи не визнавати анексію Криму, протидіяти будівництву «Північного потоку-2» тощо. Якщо ж перекласти це з дипломатичної мови на загальнодоступну, то можна зробити висновок, що Росія – це держава-агресор, failed state, держава-невдаха, держава-парія, держава-мафія, і Вашингтон зі своїми союзниками буде протистояти їй всіма можливими силами, - прогнозує Рабинович.