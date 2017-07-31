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СпецтемаЖурналист: украинцы очень сильно заблуждаются в отношении России

Путін дозволив мешканцям Криму не повертати борги банкам України

Путін дозволив мешканцям Криму не повертати борги банкам України
Російський президент Володимир Путін поставив свій підпис під законом, яким уточнюється процедура виплати заборгованих коштів позичальників, котрі проживають на території анексованому Криму та місті Севастополі, українським банкам. Про це передає replyua.net. Підставою для підписання цього закону стала діяльність на півострові «так званих колекторів», які, перекупивши борги в банках України, «вдалися до терору місцевого населення та підприємців».

Віднині у мешканців півострову є можливість звернення до Фонду захисту вкладників, який повинен надати інформацію колектору стосовно наявності подібного звернення. Вже після цього колектор має усі процедури погоджувати з позичальником та виконувати їх вже через Фонд. Ще у позичальника є право на звернення до Фонду та наполягати на реструктуризації боргу, а у Фонді можуть прийняти рішення аж до списання боргу, якщо для цього будуть підстави.

Як сказав так званий «голова» незаконно окупованого Криму Сергій Аксьонов, завдяки закону можна буде обнуляти кредити на суму, яка не перевищує п’яти мільйонів рублів. У відповідності до цього, усі розслідування відносно позичальників Криму, у яких сума кредитів не перевищує вказану цифру, припиняться.
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